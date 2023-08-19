Подмосковье 19 августа 2023, 23:20 Обновленный лесопарк с веломаршрутами и парковкой открыли во Фрязине Министерство благоустройства Московской области

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Фрязинский лесопарк открыли после работ по благоустройству. Для посетителей оборудовали комфортные пешеходные и веломаршруты, а также парковку и пункт охраны возле главного входа.

«Это один из девяти лесопарков, которые мы открываем в этом году по программе губернатора „Парки в лесу“. Жители Фрязино проголосовали за благоустройство этой территории. Мы, в свою очередь, учли их пожелания и постарались сделать пространство комфортным для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды. Надеемся, что жители полюбят обновленный лесопарк и будут бережно относится к тому, что тут сделано», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Также на территории установили новую детскую площадку и спортивную зону с тренажерами и столами для тенниса, а для концертов и праздников оборудовали сцену и амфитеатр. Любителям тихого отдыха подготовили места с удобными скамейками и покрытием из деревянного настила.

В честь открытия лесопарка состоялась большая праздничная программа с участием творческих коллективов, театральных студий и детских ансамблей. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по живописи, зумбе и йоге, а юных гостей угостили мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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