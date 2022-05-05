Обновленный инвестиционный портал заработал в Подмосковье

Инвестиционный портал обновили в Московской области. Там предприниматели могут узнать все о доступных льготах, мерах поддержки и подать заявки на получение помощи.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что инвестиционный портал позволяет установить быструю связь между бизнесом и правительством Подмосковья.

На платформе оперативно публикуются данные о всех мерах поддержки, бесплатных форумах и курсах Екатерина Зиновьева.

Предприниматели могут, например, оформить онлайн-заявку по подбору земельного участка в аренду за один рубль в год, если это необходимо для проекта импортозамещения. Льготу инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В течение пяти дней инвестору предоставят все возможные варианты», — объяснила Зиновьева.

На сайте работает и «Путеводитель бизнеса». Есть вкладка с перечнем приоритетных направлений импортозамещения.

Также для удобства предпринимателей доступна мобильная версия инвестиционного портала.