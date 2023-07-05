Подмосковье 05 июля 2023, 11:43 Обновленное подмосковное приложение «Добродел» появилось в RuStore Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Обновленное приложение «Добродел» стало доступно на смартфонах с Android. Скачать программу можно в RuStorе.

«Недавно „Добродел“ обновился и стал единым приложением, где собраны все сервисы и услуги Подмосковья. Больше не надо устанавливать разные приложения, просто скачайте „Добродел“, — отметила министр государственного управления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

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Скачать «Добродел» можно по ссылке. Также мобильное приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Новый стиль мобильного приложения «Добродел» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил художника за идею и ее воплощение в реальность.

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