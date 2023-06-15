Подмосковье 15 июня 2023, 11:08 Символ уюта. Глава Подмосковья поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела» Андрей Воробьев поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела»

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Новый стиль важного для жителей Подмосковья мобильного приложения «Добродел» презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Его разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за идею и ее воплощение в реальность.

«Артемий и его команда — признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья», — отметил Воробьев.

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Созданный логотип символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют. Обновленное приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.

«„Добродел“ — очень важный элемент нашей работы, потому что мы видим все больше и больше регистраций. Каждую неделю — плюс 16 тысяч человек», — сказал губернатор.

В Подмосковье «Добродел» работает уже несколько лет. Сначала он был сайтом для обращений жителей: там можно было оставить предложения, пожелания или жалобу.

Теперь это полноценное мобильное приложение, где можно занять очередь в детский сад, подать документы и даже забронировать отель. Все услуги для полноценной жизни — в одном приложении.

«И доброта, и милота в одном флаконе»

По словам Артемия Лебедева, пока что интерфейс приложения находится в работе, а на ПМЭФ представили новые логотип и образ.

Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что «добрые дела». Две буквы соединяются вместе, и у нас появился прекрасный дружелюбный образ, который собирает в себе все. Артемий Лебедев

По его словам, иконку мобильного приложения в телефоне теперь не перепутать с другими.

«Это экология Подмосковья, природа и все хорошее, что мы в этот образ смогли интегрировать. Плюс надпись — шрифтовая работа, которая тоже вызывает визуальный интерес, потому что мы совместили латиницу с кириллицей, и получился такой интересный ход», — объяснил Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что интерфейс отражает вектор развития Подмосковья. Это забота о людях и единая точка входа для решения всех вопросов жителей.

«И доброта, и милота в одном флаконе. Я в Московской области пока только строюсь, но скоро буду пользоваться сервисом, как житель», — добавил дизайнер.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что ПМЭФ принесет жителям региона свыше 18 тысяч рабочих мест.

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