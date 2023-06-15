15 июня 2023, 11:08
Символ уюта. Глава Подмосковья поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела»
Андрей Воробьев поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела»
Новый стиль важного для жителей Подмосковья мобильного приложения «Добродел» презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Его разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за идею и ее воплощение в реальность.
«Артемий и его команда — признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья», — отметил Воробьев.
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Созданный логотип символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют. Обновленное приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.
«„Добродел“ — очень важный элемент нашей работы, потому что мы видим все больше и больше регистраций. Каждую неделю — плюс 16 тысяч человек», — сказал губернатор.
В Подмосковье «Добродел» работает уже несколько лет. Сначала он был сайтом для обращений жителей: там можно было оставить предложения, пожелания или жалобу.
Теперь это полноценное мобильное приложение, где можно занять очередь в детский сад, подать документы и даже забронировать отель. Все услуги для полноценной жизни — в одном приложении.
«И доброта, и милота в одном флаконе»
По словам Артемия Лебедева, пока что интерфейс приложения находится в работе, а на ПМЭФ представили новые логотип и образ.
Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что «добрые дела». Две буквы соединяются вместе, и у нас появился прекрасный дружелюбный образ, который собирает в себе все.
Артемий Лебедев
По его словам, иконку мобильного приложения в телефоне теперь не перепутать с другими.
«Это экология Подмосковья, природа и все хорошее, что мы в этот образ смогли интегрировать. Плюс надпись — шрифтовая работа, которая тоже вызывает визуальный интерес, потому что мы совместили латиницу с кириллицей, и получился такой интересный ход», — объяснил Лебедев.
Дизайнер подчеркнул, что интерфейс отражает вектор развития Подмосковья. Это забота о людях и единая точка входа для решения всех вопросов жителей.
«И доброта, и милота в одном флаконе. Я в Московской области пока только строюсь, но скоро буду пользоваться сервисом, как житель», — добавил дизайнер.
Ранее глава Подмосковья рассказал, что ПМЭФ принесет жителям региона свыше 18 тысяч рабочих мест.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Добродел
ПМЭФ-2023
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