Обновленная станция «Подольск» открылась на МЦД-2

После реконструкции в Подольске открылась станция МЦД-2. Она стала шестой по счету на территории Московской области. Масштабные работы по ее реконструкции проходили в 2020 году. Станцию открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я очень рад, что мы сегодня открываем очередную комфортную станцию. Стратегическая задача — чтобы общественный транспорт в нашем мегаполисе был доступным, комфортным, удобным. Благодаря поддержке президента, Москва, РЖД и Московская область реализуют масштабный проект — МЦД. Это самый высокий уровень обслуживания общественного транспорта», — отметил Андрей Воробьев во время открытия станции.

Губернатор отметил, что реализация МЦД позволила снизить пассажиропоток на самых загруженных направлениях пригородных поездов. Все это получилось благодаря взаимодействию Москвы и Подмосковья.

«Впервые за всю историю реконструкции железных дорог РЖД совместно с правительством Московской области, Москвы, Министерством транспорта России вышли на рекордные объемы, несмотря на пандемию. Они сопоставимы со строительством метрополитена. Но дело не только в деньгах и объемах, но и в создании конечного продукта, который дает комфорт перевозок, точность движения поездов, частоту движения», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь между Москвой и Балашихой планируют запустить дополнительно 16 пар пригородных поездов, при этом объем движения на участке Реутово — Балашиха составит 32 пары в сутки. Это позволит сократить интервал между поездами в течение всего дня на этом маршруте в два раза — с 60 до 30 минут.

Новый пригородный вокзал в Подольске заменил обычную железнодорожную остановку. Там есть две платформы с навесами для защиты пассажиров от дождя и снега. Пешеходный переход реконструировали, теперь он стал шире. Кроме того, появились дополнительные выходы на платформы, современное освещение, динамическая система навигации.

Со стороны привокзальной площади построен пассажирский павильон с туалетными комнатами. Вход в подземный переход идет через новый вестибюль, подъемы и спуски на новую островную платформу оснащены шестью эскалаторами и четырьмя лифтами. Кроме того, было проведено развитие путевой инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций.

«Подольск» — одна из ключевых станций для организации движения поездов на МЦД-2. Она является начальной и конечной точкой для поездов второй линии Московских центральных диаметров.

Ежедневный пассажиропоток станции превышает 25 тысяч человек, до пандемии он составлял более 34 тысячи. Ожидается, что в 2030 году станция сможет принимать более 43 тысяч пассажиров в день.