Строительство трех станций МЦД завершат до конца 2020 года

Строители сдадут до конца года еще три станции МЦД. В 2020 году уже построили 12 станций. По итогу их будет 15. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы продолжаем совместную работу с нашими коллегами из „Российских железных дорог“, реализуем очень важную программу — строительство МЦД. В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции. <...> На всех трех объектах уже завершено строительство или реконструкция платформ. Выполняются отделочные работы», — приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства слова Бочкарева.

Заместитель мэра рассказал, что откроются станции Подольск на МЦД-2, Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге (будущий МЦД-3) и Крекшино на Киевском направлении МЖД (будущий МЦД-4).

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров Одинцово — Лобня (МЦД-1) и Нахабино — Подольск (МЦД-2) запустили год назад.

Весной 2021 года в Москве появится еще один железнодорожный вокзал на базе ТПУ «Черкизово». Он разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4.