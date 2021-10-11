Обновленная ГРС «Огонек» в Сергиевом Посаде обеспечит газом свыше 5 тысяч жителей

Газораспределительную станцию «Огонек» в Сергиевом Посаде модернизировали. Этого местные жители ждали давно. Долгое время они видели рядом трубы, к которым могли бы подключить их дома, но этого не происходило. Причина — нехватка мощностей.

Но теперь все изменилось. Станцию отремонтировали. Более пяти тысяч местных жителей вскоре получат голубое топливо по программе президента «Социальная газификация».

Как рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, реконструкция позволит газифицировать девять деревень и 16 СНТ.

Очень долго люди видели газовую трубу рядом с домом, но подключиться не могли: не хватало мощностей. Но теперь мы готовы предоставить такую возможность Евгений Хромушин.

Модернизацию ГРС выполнили сотрудники «Мособлгаза». В результате топливом обеспечат 1,5 тысячи домов в Сергиевом Посаде.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов отметил, что пуск станции «Огонек» закроет проблему газификации на этой территории. Он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за оказанную поддержку.

Андрей Юрьевич, спасибо за вашу поддержку. Потому что мы понимаем, какие масштабы. Я просто смотрю на всю Россию и, конечно, уже пройдя свой определенный путь, понимаю, что именно в Московской области единая команда. И она дает результат Игорь Баранов.

«Мособлгаз» вместе с «Газпромом» проводят крупный проект по модернизации газораспределительных станций.

«На сегодняшний день проблема закрытых ГРС в регионе для подключения новых абонентов по „Социальной газификации отсутствует“», — подытожил Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.