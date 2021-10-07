Голубым топливом обеспечили четырехтысячный дом в Подмосковье по президентскому проекту «Социальная газификация». Находится он в деревне Барсуки, и у него уже вековая история. За тепло, как в лучших старинных традициях, отвечала русская печка.

В доме, который по проекту стал четырехтысячным, живет семья Гладилиных. Постройке уже больше 100 лет.

Мы раньше топили дровами, русской печкой. С газом, конечно, удобнее намного. Подключили быстро: всего меньше месяца прошло, даже не ожидали. Печь ломать не будем — греет душу! Наталья Гладилина.

Деревня расположена в городском округе Егорьевск. Здесь по президентской программе «Социальная газификация» работы выполнили уже в 22 населенных пунктах.

А всего проект охватит в этом округе 51 село и деревню. Среди них Семеновская, Холмы, Кукшево, Гавриловская, Левинская, Лелечи, Васильево, Иваново, Суханово, Зайцево, Поповская, Полбино, Парыкино, Рахманово, Подрядниково, Ефремовская, Исаевская, Гридино, Ширяевская, Алферово.

Министр энергетики региона Александр Самарин подчеркнул, что этот проект — наглядный пример положительных перемен.

Жизнь меняется к лучшему, а проживание в Подмосковье с каждым новым пуском газа становится комфортнее Александр Самарин.

Ранее стало известно, что Московская область выполнила уже треть плана социальной газификации на 2021 год.