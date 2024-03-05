Подмосковье 05 марта 2024, 19:06 Обновление фасадов двух домов на улице Олимпийская завершили в Мытищах Unsplash

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В Мытищах завершили работы по обновлению фасадов домов, построенных в 1985 году. Об этом сообщили в управлении технического надзора капитального ремонта Московской области.

Работы по утеплению фасадов зданий провели по улице Олимпийская в двух корпусах дома № 3. Специалисты регионального фонда капремонта произвели герметизацию стыков стеновых панелей и ремонт балконных плит, а также очистку, оштукатуривание и теплоизоляцию стен.

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Ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов можно перейдя по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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