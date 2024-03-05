05 марта 2024, 19:06
Обновление фасадов двух домов на улице Олимпийская завершили в Мытищах
В Мытищах завершили работы по обновлению фасадов домов, построенных в 1985 году. Об этом сообщили в управлении технического надзора капитального ремонта Московской области.
Работы по утеплению фасадов зданий провели по улице Олимпийская в двух корпусах дома № 3. Специалисты регионального фонда капремонта произвели герметизацию стыков стеновых панелей и ремонт балконных плит, а также очистку, оштукатуривание и теплоизоляцию стен.
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Ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов можно перейдя по ссылке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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