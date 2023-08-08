Подмосковье 08 августа 2023, 12:25 Обманутых дольщиков не осталось в Подольске Главгосстройнадзор МО

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Вопрос обманутых дольщиков решили в Подольске. В округе достроили дом, который возводили десять лет. Это последний объект, где значились обманутые дольщики, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Дом находится на улице Ватутина. Отмечается, что это второй корпус ЖК «Шепчинки». Округ досрочно выполнил поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева по решению вопроса обманутых дольщиков.

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«По рекомендациям инспекторов строители усилили рабочий темп на площадке, сработали быстрее намеченного срока. Уже в сентябре 70 граждан-соинвесторов получат ключи от квартир», — заявил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Первый корпус ЖК «Шепчинки» достроили в апреле 2023 года, восстановив права 128 дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

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