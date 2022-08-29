Областную клиническую больницу в Подольске реконструируют в 2024 году

В Подольске объявили конкурс на реконструкцию областной клинической больницы. Ожидается, что все работы завершатся в 2024 году. Больница расположена на улице Кирова, дом 38.

«Объявлен конкурс на реконструкцию областной клинической больницы в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Сначала нужно будет разработать всю документацию, потом провести реконструкцию реанимационного отделения и актового зала в хирургическом корпусе № 2 в Подольской областной клинической больнице.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.