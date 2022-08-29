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    29 августа 2022, 20:31

    Областную клиническую больницу в Подольске реконструируют в 2024 году

    Ирэна Вороник

    В Подольске объявили конкурс на реконструкцию областной клинической больницы. Ожидается, что все работы завершатся в 2024 году. Больница расположена на улице Кирова, дом 38.

    Областную клиническую больницу в Подольске реконструируют в 2024 году

    «Объявлен конкурс на реконструкцию областной клинической больницы в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

    Сначала нужно будет разработать всю документацию, потом провести реконструкцию реанимационного отделения и актового зала в хирургическом корпусе № 2 в Подольской областной клинической больнице.

    Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.