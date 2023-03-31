Подмосковье 31 марта 2023, 17:31 Областной командный турнир по мини-футболу пройдет в Луховицах 6 апреля Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

В спортивном комплексе имени Борзаковского в Луховицах 6 апреля пройдет командный турнир по мини-футболу среди участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Начало турнира запланировано на 11:00, регистрация участников начнется в 9:30.

Реклама

Стать участниками спортивного мероприятия могут все желающие. Команда игроков может быть смешанной и включать пять человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».