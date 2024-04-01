Подмосковье 01 апреля 2024, 14:48 Областной этап чемпионата «Профессионалы» по кинологии завершился в Подмосковье Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по кинологии завершился в подмосковном Губернском колледже. Студенты показали свои навыки в области содержания и дрессировке собак.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники показали навыки ухода за собаками, воспроизводства служебных животных, подготовке их к службе и организации кинологического бизнеса.

Реклама

Первое место заняла Рада Постникова, второе — Алина Дронова. Обе — студентки Губернского колледжа. На тертью ступень пьедестала встала Карина Воронина из колледжа «Энергия».

Призеры конкурса смогут пройти стажировку от работодателя, а победитель представит регион на следующем этапе чемпионата. Он пройдет в июне этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».