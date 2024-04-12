12 апреля 2024, 16:26
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024»
Последнее испытание второго тура конкурса «Учитель года Подмосковья» завершилось в Московской области. Об итогах сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Во втором туре педагоги поделились методическими приемами, которые они успешно применяют в своей работе. Затем 15 финалистов участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педсовета стали победители и лауреаты конкурса предыдущих лет.
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По результатам соревнований лауреатами второго тура областного конкурса стали:
— учитель английского языка из городского округа Егорьевск Андрей Алексеев;
— учитель начальных классов городского округа Серпухов Кристина Андрианова;
— учитель географии городского округа Воскресенск Александр Бронников;
— учитель английского языка городского округа Домодедово Анастасия Сапегина;
— учитель физики городского округа Реутов Юрий Уробушкин.
Все лауреаты примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре. Победитель представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».
На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.
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