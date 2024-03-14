Подмосковье 14 марта 2024, 16:54 Объем привлеченных инвестиций в Подмосковье вырос почти в 3 раза за 10 лет Медиасток.рф

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По сравнению с 2013 годом объем привлеченных инвестиций в Подмосковье увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил почти 1,6 триллиона рублей. Это инвестиции в том числе в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья», — подчеркнула она.

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По ее словам, десять лет назад показатель составил чуть более 587 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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