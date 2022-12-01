Подмосковье 01 декабря 2022, 15:50 Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысит 1 трлн до конца года Unsplash

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Более одного триллиона рублей составит объем привлеченных инвестиций в Подмосковье к концу 2022 года. Об этом на форуме «Новая экономика» сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«На протяжении последних трех лет инвестиции в основной капитал в Московской области превышают триллион рублей. По итогам первых девяти месяцев года они составляют уже 784 миллиарда, поэтому мы рассчитываем, что и в этом году перешагнем отметку», — сказала зампред и глава подмосковного Мининвеста Зиновьева.

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Несмотря на все экономические вызовы 2022 года инвестиционная активность в Подмосковье не снизилась. Экономика быстро переориентировалась на импортозамещение, что позволило реализовать уже 18 таких проектов на территории региона (и еще три заработают до конца декабря).

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В новых условиях так же оперативно отреагировало правительство Подмосковья. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса — от грантов и субсидий до льгот на аренду земли.

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