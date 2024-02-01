Подмосковье 01 февраля 2024, 21:22 Объекты возле магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту Unsplash

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На территории городского округа Лосино-Петровский выявлено восемь объектов, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства. Они расположены на вылетной магистрали — Щелковское шоссе.

При проверке торговых объектов внимание уделяют соблюдению земельного законодательства и техническим условиям на присоединение к автомобильной дороге. Важен архитектурный облик. Особое внимание к рекламным конструкциям.

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С собственниками земельных участков по каждому объекту составлена и подписана дорожная карта. В течение текущего года недостатки устранят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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