Подмосковье 01 марта 2023, 22:03 Объекты культуры Подмосковья стали доступнее после запуска Большой кольцевой линии московского метро РИА «Новости»

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Большая кольцевая линия московского метро увеличила транспортную доступность знаковых объектов культуры и туризма Подмосковья. Об этом сообщили в Минтуризма региона.

С открытием БКЛ появились новые транспортные возможности для посещения усадьбы Дубровицы, Серпуховского историко-художественного музея, который называют «малой Третьяковкой», Приокско-Террасного заповедника, музея «Новый Иерусалим» в Истре, усадьбы Архангельское, исторического здания Звенигородского манежа, Звенигородского музея-заповедника и других мест притяжения туристов.

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Для пассажиров после открытия Большой кольцевой линии доступны сокращенные маршруты и переходы на другие линии метро, МЦК, МЦД и железную дорогу, время экономии в пути по отдельным направлениям может превышать 45 минут в день.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе Большой кольцевой линии метро Москвы.

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