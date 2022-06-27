Объединенная диспетчерская группа заработала в Богородском округе

Объединенная диспетчерская группа будет отвечать за функционирование электросетей Богородского округа. Ее сотрудники будут оперативно устранять технологические нарушения в случае нештатных ситуаций.

Диспетчерский пункт оборудовали в Ногинске. Там установили все виды связи, системы диспетчерского и технологического управления для быстрого реагирования на нарушения. Работники службы прошли обучение под руководством сотрудников Щелковского филиала «Мособлэнерго». Коллектив уже начал следить за состоянием электросетей округа.