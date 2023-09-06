Важное 06 сентября 2023, 13:44 «Врачи не занимаются политикой». Глава Подмосковья — о сотрудничестве с другими странами в медицине Губернатор Подмосковья рассказал о сотрудничестве с другими странами в медицине Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье сохраняет активную коммуникацию в сфере медицины со специалистами из разных стран, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что «врачи не занимаются политикой — спасибо им за это».

Об этом Андрей Воробьев рассказал на IV Съезде детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».

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«Времена бывают в жизни разные. Сейчас многие повернулись к нам спиной. Мы думали, что повернутся больше. Но сегодня вся та работа, которую Нисо Джумаевна Одинаева, Алексей Иванович Сапанюк, Светлана Анатольевна Стригункова вместе с вами ведут, говорит нам о том, что наша коммуникация с разными странами — весьма активная. Врачи не занимаются политикой — спасибо им за это», — сказал губернатор Подмосковья.

Он объяснил, что «врачи занимаются тем, как помочь человеку, ребенку с тем или иным заболеванием».

Поэтому этот опыт, эти практики, лекции, все встречи стопроцентно делают нас сильнее. Делают всех — тех, кто учит, и тех, кто учится. Андрей Воробьев

Ранее он рассказал, что сотрудников скорой помощи застраховали в Подмосковье. Теперь они будут получать денежные компенсации при возникновении несчастных случаев.

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