Важное 05 сентября 2023, 16:41 Подмосковье обеспечило страховкой всех сотрудников скорой помощи — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: всех сотрудников скорой помощи застраховали в Подмосковье

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Всех работников службы скорой помощи застраховали в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Теперь они смогут получать денежные компенсации при возникновении несчастных случаев. Страховые полисы для всех бригад начали оформлять 1 сентября.

Вместе с тем в Подмосковье завершается разработка функции «тревожная кнопка» на планшетах, с которыми работают бригады скорой помощи. Благодаря этому фельдшеры смогут оперативно вызывать полицию.

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«Понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это и скорость на трассе, и путь по бездорожью, по сложным участкам, если надо», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, бригады скорой помощи работают в местах аварий и чрезвычайных происшествий.

Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи, — это медики и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис. Андрей Воробьев

Страхование действует в случаях инвалидности из-за несчастных случаев, утраты трудоспособности, тяжелого или легкого увечья, к которым относятся ранения, травмы, контузии, и в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей.

«В скорой помощи трудятся люди увлеченные, которые любят свое дело и посвящают работе большую часть жизни. Поэтому очень важно обеспечить их дополнительной заботой и вниманием», — сказал Андрей Воробьев.

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