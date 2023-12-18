18 декабря 2023, 15:48
«Лидер по экспорту и ключевой партнер». Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Белоруссии
Губернатор Подмосковья назвал Белоруссию ключевым партнером по импорту
Белоруссия для Подмосковья — лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».
«С командой приехали в Минск, чтобы вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко обсудить партнерство Республики Беларусь и Московской области. Подмосковье вносит большой вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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В регионе работает уже около 120 белорусских компаний. Все они разные, но, по словам губернатора, каждая развивается, приносит прибыль и создает рабочие места.
Для нашей области Белоруссия — лидер по экспорту товаров и ключевой партнер по импорту.
Андрей Воробьев
Вместе с тем Александр Лукашенко назвал Московскую область архиважной для Белоруссии. Регион играет значимую роль для сотрудничества в рамках России, сообщил он.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Белоруссия
Экспорт
Андрей Воробьев
Александр Лукашенко
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