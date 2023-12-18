Подмосковье 18 декабря 2023, 14:27 Лукашенко объяснил важность сотрудничества Подмосковья и Белоруссии Лукашенко назвал Московскую область архиважной для Белоруссии Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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Сотрудничество с Московской областью очень важно для Белоруссии, поскольку позволяет работать и с другими регионами России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Минске. Видео с заявлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна», — подчеркнул Лукашенко.

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Президент Белоруссии назвал Подмосковье крупнейшим регионом России. Через Московскую область республика может работать со всей западами территориями страны — до Урала и, возможно, с Москвой, отметил Лукашенко.,

Белорусский лидер добавил, что в сотрудничестве с российской столицей все не так просто. Лукашенко выразил надежду, что Воробьев поможет решить и этот вопрос, если республика начнет тесно взаимодействовать с Подмосковьем.

«Не может так быть, чтобы мы могли активно работать во Владивостоке, а не работать с Москвой — это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен, мы над этим с ним работаем», — подытожил президент Белоруссии.

Андрей Воробьев впервые приехал в Белоруссию в качестве губернатора. Во время визита глава Московской области возложил цветы к монументу Победы в Минске, почтив память советских солдат и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны. Лукашенко выразил уверенность, что в будущем Воробьев посетит республику не только по деловым поводам.