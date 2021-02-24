Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде

В ночь на 25 февраля Подмосковье накроет сильным снегопадом, а с утра на дорогах будет гололедица. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовано на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Во второй половине ночи и утром 25 февраля <…> ожидается сильный снег, в период с 04:00 до 10:00 гололед, на дорогах сильная гололедица», — уточнили в ведомстве.

Скорость ветра поднимется до 13 метров в секунду, на западе региона пройдет мокрый снег. Возможно его налипание.

Жителей Подмосковья попросили соблюдать осторожность при интенсивном снегопаде, в том числе — обращать внимание на «целостность воздушных линий электропередач».

Водителям стоит, по возможности, не пользоваться личным автомобилем, а за рулем быть предельно собранными в непогоду. Пешеходы с особой осторожностью переходить через трассы.

Машину при порывистом ветре лучше поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.