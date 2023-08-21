Важное 21 августа 2023, 15:12 «Другая реальность». Губернатор Подмосковья — о рекультивации мусорных полигонов Андрей Воробьев: рекультивация полигонов стала началом другой реальности в Подмосковье kremlin.ru

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Каждый действующий мусорный полигон в Подмосковье закрыли еще несколько лет назад, сегодня идет процесс рекультивации — восстановления поврежденных земель. Помогает федеральная программа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Одна из проблем, которую мы с вами всегда обсуждаем, хоть их несколько, но тем не менее, — это полигоны, в том числе уже бывшие полигоны. Я знаю, здесь вы работаете активно, вы мне неоднократно докладывали», — сказал Владимир Путин.

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Еще с 1960-х годов Московской области в наследство достались мусорные полигоны, которые по решению губернатора закрыли к 2021 году.

«Мало того, что мы закрыли полигоны, — мы их рекультивировали благодаря федеральной программе. И теперь это уже совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Ранее он неоднократно подчеркивал, что история с полигонами уже никогда не должна повториться.

Андрей Воробьев добавил, что весной на федеральном уровне приняли еще несколько ключевых законов, которые обеспечат заметные перемены по газовой безопасности, содержанию лесопарков, работе управляющих компаний.

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