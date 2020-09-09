Министр экологии Подмосковья объяснил, почему в начале войны со свалками не подошел опыт Запада

Еще с 1960-х годов в наследство Подмосковью достались мусорные полигоны, которые изначально использовали с нарушениями. Сегодня от них почти избавились, но к этому вел долгий путь. Когда власти начали закрывать свалки, они пригласили западных экспертов. Однако прогнозы коллег не сбылись. Почему? Объяснил в интервью «360» Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования Московской области.

Со второй половины прошлого века на полигоны в Подмосковье свозили мусор со всего московского региона. Тогда его оставляли в безлюдных местах, но время шло — города росли. Вскоре свалки оказались уже в их черте.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работали 39 полигонов. Не было технологий для переработки отходов, и они по старинке хранились в земле.

Уже к началу лета 2020 года в области закрыли 29 полигонов, а к январю не останется ни одного. На смену приходят современные и безопасные комплексы переработки отходов.

Почему не прижился зарубежный опыт?

Как отметил Куракин, для ликвидации полигонов иностранные коллеги предложили опыт, который оказался неподходящим для Подмосковья. В первую очередь он основывался на «правильных» свалках.

Когда началась борьба со свалками, где лежало более 150 миллионов отходов, в Московской области не было ни одной технологии для их переработки. Особой практики рекультивации полигонов вообще не существовало в России.

«В Подмосковье еще не было просто ни одного высокотехнологичного объекта по обращению с отходами. И то, что мы называем полигонами, такими даже не являлись. Они были обычными свалками мусора, где бульдозеры раскатывали и уплотняли. Толком не вели пересыпку. И сбор фильтрата велся спустя рукава», — объяснил Куракин.

Власти Подмосковья сами начали «потихоньку разбираться с темой и приступили к работе, накапливая опыт и компетенцию». А предложенный западный опыт в чистом виде был у нас просто неприменим. В других странах, по словам Дмитрия Куракина, не наблюдалось таких вопиющих нарушений правил эксплуатации на этапах загрузки полигонов.

А Подмосковье находилось в «очень жесткой реальности». Были и протесты жителей, и критика. Тем не менее люди не понимали, что страна тогда была не готова и стояла в начале своего пути. И даже приглашенные эксперты не внесли ясности.

Сейчас я отлично помню, когда голландские и австрийские специалисты приезжали на наши полигоны, с умным видом там ходили и делали свои прогнозы по эмиссии свалочного газа. Но, например, по поведению тела полигона в ходе рекультивации они совсем не оправдались Дмитрий Куракин.

Подмосковью пришлось с чего-то начинать. Первые блины были комом. Проекты приходилось переделывать. Однако к концу 2018 года закрыли первые три полигона, а сегодня уже 29. И в 2020 году рабочих полигонов не останется вовсе.