Важное 15 августа 2023, 11:29 Андрей Воробьев: 30 новых школ откроют в Подмосковье к осени Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье откроет 30 новых школ к началу учебного года. Всего в активной фазе строительства сегодня их 97, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В новом учебном году образовательные центры Подмосковья примут около 1,8 миллиона учеников и рекордное количество первоклассников.

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«К 1 Сентября мы должны открыть в регионе 30 новых школ. Это госпрограмма и внебюджет. На данный момент в активной фазе строительства мы ведем 97 школ», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что в капитальном ремонте находится 63 школы.

«Наша работа все больше связана уже с началом учебного года. Большая образовательная система дошкольного, школьного и высшего образования, профессиональной подготовки. Все это каждый год требует безусловного внимания», — подчеркнул он.

Воробьев отметил, что актуальность темы очевидна в каждом городском округе Подмосковья.

«Понимаем, насколько востребовано качественное образование, а значит, форма и содержание должны быть на высоком уровне», — заключил Андрей Воробьев.

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