Подмосковье 15 декабря 2023, 12:21 Свыше 16,5 тысячи дворников вышли на борьбу с последствиями снежного циклона «Ваня» в Подмосковье Источник фото: пресс-служба г.о. Солнечногорск

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Снежный циклон «Ваня» накрыл Подмосковье и готов, по прогнозам синоптиков, принести 50 сантиметров осадков. Коммунальные и дорожные службы посменно работают с шести часов утра. Трудятся 16,5 тысячи дворников и более 1,5 тысячи специальных уборочных машин.

Первый снегопад начался в четверг вечером. В некоторых округах он продолжается сегодня, осадки сохранятся и завтра.

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Все профильные службы работают по строгой схеме, рассказала руководитель подмосковного Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сегодня специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают с шести утра. При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд экстренным службам. Светлана Аипова

На маршрутах работают 790 тракторов, 249 минипогрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, 142 трактора противогололедной обработки и 125 машин от ресурсоснабжающих и подрядных компаний.

Источник фото: пресс-служба г.о. Солнечногорск

«Работаем по схеме, с которой ознакомили жителей вчера: очищаем пешеходные коммуникации, проезды без парковочных карманов. Детские площадки пока тоже не берем в работу», — объяснила Светлана Аипова.

Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили жителям, как важно убирать машины для расчистки парковочных мест и не блокировать мусорные площадки для своевременного вывоза отходов.

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