Эксклюзив 21 февраля 2023, 18:19 «Нужны люди рабочих профессий». Подмосковье отреагировало на призыв готовить промышленных специалистов Зампред правительства Подмосковья Зиновьева заявила о программе подготовки специалистов freepik

Читать 360tv в

Власти Подмосковья внимательно следили за посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. В регионе поддерживают идею главы государства о развитии экономики в стране с участием отечественных бизнесменов, рассказала «360» зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. По ее словам, только в прошлом году в Подмосковье удалось реализовать 462 крупных инвестиционных проекта.

Особое внимание экономике

Екатерина Зиновьева назвала развитие экономики в стране одним из основных тезисов, прозвучавших в речи Владимира Путина. Зампред областного правительства уточнила, что власти Подмосковья думают не только об импортозамещении, но и о новых отечественных технологиях. Все это позволит выйти на новый цикл экономического развития, где появится много возможностей для дальнейшего развития.

Реклама

«Я полностью разделяю данный тезис, и мы видим это у нас, в Московской области. <…> Если говорить о количестве инвестпроектов, то в прошлом году у нас реализовали 462 крупных проекта», — отметила Екатерина Зиновьева.

Реклама

Годом ранее в регионе реализовали 450 проектов, еще раньше — 375. Властям Подмосковья удалось достичь высоких показателей и удерживать планку.

«Задача инвестиционного блока в этом году — чтоб именно у нас, на территории Подмосковья, реализовалось максимальное количество инвестиционных проектов», — отметила собеседница «360».

Вернуть престиж рабочих профессий

В прошлом году на территории Московской области создали 90 тысяч новых рабочих мест. Этот показатель растет — еще несколько лет назад в регионе появлялись по 60-70 тысяч мест.

«Отсюда второй важный тезис, о чем сказал Владимир Владимирович [Путин] — это необходимость подготовить в ближайшие пять лет один миллион специалистов для промышленности. Это очень важно и своевременно», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда правительства Подмосковья, предприятия региона намерены увеличить количество рабочих мест. Как правило, требуются представители рабочих специальностей — токари, фрезеровщики, наладчики станков ЧПУ и инженеры. Власти Московской области начали реализовывать совместную с бизнесом программу по подготовке кадров. Сейчас в работе 130 проектов.

«Каждый из них мы отрабатываем конкретно с колледжами, и на сегодня подписаны уже 58 таких соглашений. Естественно, эту работу продолжат. Для того чтобы в несколько раз в объемах [увеличить объемы] промышленного производства, важно, чтоб там было кому работать. Нам нужны люди рабочих профессий, престиж рабочей профессии, слава богу, возрождается. Это очень важно, это очень правильная история», — подытожила Екатерина Зиновьева.

В наступившем году в Дмитрове построят обувную фабрику. Новое производство развернут на площади более 6,4 тысячи квадратных метров.