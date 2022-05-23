Предприниматели Подмосковья 17 тысяч раз обратились за поддержкой с января

Предприниматели Подмосковья обратились в Мининвест за поддержкой более 17 тысяч раз с января. Они использовали горячую линию, центры «Мой бизнес» и инвестиционный портал.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что в Подмосковье уже свыше 404 тысяч предпринимателей, среди которых 374 тысячи самозанятых.

Поддержка предпринимателей является одной из основных задач Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с начала года Мининвест Подмосковья получил через разные каналы связи 17 062 обращения.

«Из них 97,7% уже исполнено, а остальные находятся в работе», — уточнила Зиновьева.

При этом 62% предпринимателей обратились за консультацией лично в центры «Мой бизнес».

Все сведения о льготах и мерах поддержки можно уточнить на горячей линии 0150 и в Telegram-канале Мининвеста.

Сейчас предприниматели могут оформить онлайн-заявку по подбору земли в аренду за один рубль в год, если это нужно для проекта импортозамещения. Новую льготу инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.