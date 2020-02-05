«Ну что, Жан-Поль, сдавайтесь!» Подмосковный дед-модель покорил Готье

Модельер из Франции Жан-Поль Готье привез в Россию свое Fashion Freak Show. Пенсионер Виктор Сосновцев решил спросить у популярного кутюрье, как одеваться пенсионерам. В свои 77 лет он в индустрии моды разбирается не хуже самых стильных моделей.

Виктор Сосновцев выделяется из толпы. Сегодня он предпочел стиль кэжуал. В 77 лет он не просто пенсионер, он — модель с семилетним стажем. Для такого фактурного героя нужно было подобрать не менее яркий образ.

Повод выглядеть достойно тоже есть: в Москву с визитом приехал сам Жан-Поль Готье. В числе его легендарных творений — конусовидный бюстгальтер и фриковые костюмы Мадонны. Ну, а сегодня вдохновлять кутюрье будет подмосковный дедушка «на стиле».

Популярность в российской фэшн-индустрии Сосновцев обрел именно после 70 лет. Так почему бы теперь не замахнуться на мировую славу? «Я уверенно себя чувствую в этом костюме. Ну что, Жан-Поль, сдавайтесь!» — сказал Виктор, примерив новый образ.

Источник фото: телеканал «360»

Готье презентует в Москве Fashion Freak Show. Это настоящий фейерверк странностей и высокой моды. 77-летний Виктор Сосновцев, участник программы «Активное долголетие», идеально вписывается в эту историю. Кутюрье сразу же выделил из толпы модного дедушку.

На пресс-конференции Сосновцев решил задать модельеру важный вопрос: «как одеваться пожилым жителям Подмосковья, чтобы выглядеть круто».

«Прекрасный пример того, как нужно одеваться! Вы сами пример, вы потрясающе одеты, выбор цветов замечательный!» — ответил Жан-Поль Готье.

Легенда мира моды вернется в Париж, а впечатление о стильных подмосковных пенсионерах не отпустит его еще долго. Аккуратнее, мсье, так ведь можно и на новое шоу вдохновиться.

Надо одеваться так, как тебе нравится — вот и весь секрет высокой моды. После беседы с прессой Жан-Поль отправился готовиться к премьере, а модный дедушка остался позировать перед камерами.