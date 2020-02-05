«Было бы забавно»: Жан-Поль Готье захотел поработать с Бузовой
«Что касается работы с артистами, есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то — меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи… мою коллекцию „Русский конструктивизм“», — сказал Жан-Поль Готье.
Модельер добавил, что посотрудничать с Бузовой «было бы забавно». По словам Готье, он хотел бы поработать и с российскими режиссерами театра и кино. Больше всего французу запомнилась работа Алексея Германа «Трудно быть богом». В России именитому кутюрье нравится «кипучесть страстей, взлеты духа и падения». Он признался, что страна его вдохновляет.
Готье приехал в Россию на премьеру своего проекта Fashion Freak Show. Мероприятие пройдет 6 февраля в Театре МДМ. На шоу покажут не только дефиле, но и театральные постановки с элементами мюзикла.