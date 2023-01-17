Подмосковье 17 января 2023, 22:42 Новым гендиректором музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» назначили Анастасию Журавлеву Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов представил коллективу литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» нового генерального директора, пост заняла Анастасия Журавлева. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Московской области.

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«Мы прекрасно понимаем, что Мелихово — место со своей атмосферой и сложившимся климатом, нарушать который недопустимо. И я очень рад, что сохраняется преемственность — возглавит музей человек, отдавший ему 15 лет. Надеюсь, Анастасия Анатольевна продолжит начинания предыдущего директора», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

До этого музей-заповедник более 18 лет возглавлял Константин Бобков. Он передал должность своему заместителю по научной работе, а сам занял почетный пост президента музея.

Константина Бобкова наградили благодарственным письмом губернатора Московской области за многолетнюю деятельность и высокий профессионализм.

«Для многих в нашем музейном сообществе Константин Васильевич — пример сильного, последовательного руководителя, хорошо знающего отрасль, болеющего за свое дело. Благодарю Константина Васильевича за огромный труд, за высокие показатели, которых добился музей и за то, что он согласился принять почетный пост президента музея», — сказал Василий Кузнецов.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Также министр напомнил, что в музее предстоит реализовать новую концепцию развития территории.

«Для того, чтобы все сложилось, коллективу музея и новому директору нужно прежде всего быть командой, продолжать поддерживать статус музея-лидера и брать новые вершины», — добавил Василий Кузнецов.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Ранее стало известно, что почти 150 тысяч человек посетили Серпуховской историко-художественный музей в 2022 году.

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