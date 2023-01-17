Подмосковье 17 января 2023, 13:22 Почти 150 тысяч человек посетили Серпуховской историко-художественный музей в 2022 году

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Выставки и экскурсии, организованные в Серпуховском историко-художественном музее, собрали более 150 тысяч зрителей за 2022 год. В региональном Министерстве культуры и туризма рассказали, какие мероприятия оказались самыми востребованными.

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За год в стенах музея работала 21 выставка. Из них самой популярной стала экспозиция «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из частных собраний и музеев России», которая была доступна к посещению до 21 апреля. Эти шедевры живописи приходили посмотреть 15,4 тысячи человек.

Еще 11 тысяч гостей приобретали билеты в музей, чтобы больше узнать о творчестве Николая Андреева, знаменитого мастера пикториальной фотографии из Серпухова. Он создавал снимки, которые больше похожи на картины, чем на стоп-кадр из жизни. Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» продолжает работать и сейчас.

В 2022 году государственные музеи Подмосковья посетили более двух миллионов человек. Наибольшим спросом у жителей и гостей региона пользовался историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Здесь побывали свыше 500 тысяч человек.

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