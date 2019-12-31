Освоить сноуборд и прыгнуть с высоты 3 метров. Новый зимний парк развлечений открылся в Клину

Научить ребенка кататься на сноуборде, скатиться с горки на тюбинге или спрыгнуть с высоты 3 метров теперь могут жители и гости Клина. Там открылась новая площадка для зимних развлечений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новая площадка для зимних развлечений появилась в клинском парке «Сестрорецкий» — в его верхней части, которая называется «Вальс цветов». Это подарок муниципалитета все горожанам к Новому году.

Глава Клина Алена Сокольская рассказала, что от жителей поступает множество запросов на места, где можно заниматься спортом, двигаться, упражняться. Именно поэтому открываются новые спортивные и воркаут-площадки, новые необычные места для активных видов отдыха.

«В Клину начал работу детский сноуборд-парк для самых маленьких посетителей от трех до шести лет. Малыши имеют возможность начать обучение [катания] на сноуборде с профессиональным инструктором, а это значит, что спустя некоторое время, когда ребята крепко будут стоять на доске, то уже с родителями они поедут на серьезные трассы. Например такие, как подготовлены у наших соседей в Дмитровском городском округе», — заметила Алена Сокольская.

Глава городского округа добавила, что в этой же зоне открывается еще одна всесезонная тюбинговая трасса. А первая самая длинная горка в Подмосковье протяженностью 132 метра недавно открылась в клинском оздоровительном центре «Горизонт».

«И самая главная новость! — заинтриговала Алена Сокольская. — Сегодня у нас открывается первая в области воздушная подушка, где люди самого разного возраста могут испытать на себе, что такое свободный полет. Это уникальный проект и для клинчан, для гостей города, и всего Подмосковья».

Глава муниципалитета пригласила всех присоединиться к активным развлечениям в дни новогодних праздников. «Ватрушку», чтобы показаться на всесезонной горке, можно взять напрокат. В дни каникул все услуги оказывают бесплатно. А как только подморозит, то зальют и вторую горку — ледяную. Самые маленькие спортсмены будут осваивать детский сноуборд с инструктором на площадке, которая покрыта специальный ковролином.

Местная жительница Наталья Костина признается, что вместе с внуком пришла просто посмотреть на новые сооружения. «Но у меня такой внук активный, его разве удержишь. Везде мчится все пробовать! И тут в числе первых побежал на сноуборде кататься. Отличная площадка. И я могу не волноваться, ребенок под присмотром. Пойду-ка я его фотографировать!» — сказала Наталья Ивановна.

На площадке «Вальс цветов» Клинского городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» установлена подушка размером 6×5 метров, на которую дети и взрослые могут прыгнуть с уровней 2,2 метра, 3 метра и 4 метра. Подушка — это огромная двухслойная камера. Верхняя — мягкая, смягчает падение. Нижняя — упругая, как надувной батут, слегка пружинит, предотвращая удар о землю.

В момент приземления из нижней камеры через специальные клапаны выходит воздух, и человек мягко приземляется, оказываясь на нижней камере. При этом подушка создает вокруг высокие борта, обеспечивая безопасность. Такие подушки позволяют фристайлерам и спортсменам отрабатывать новые трюки без травм и увечий, а также помогают новичкам побороть страх высоты и свободного падения. В парке Клина — это место получения экстремальных ощущений.

Первые посетители уже опробовали на себе новые развлечения. «Ух, так было сначала страшно, когда летишь! Правда, летишь и ждешь удара. А так все мягко получается, как будто на перину падаешь. Подушка — это круто! Пойду еще прыгать», — прокомментировал Миша Хорин. Его поддержал папа Игорь Хорин: «Ощущения непередаваемые. Честно скажу, что поначалу берет оторопь. Эти мгновения полета кажутся очень длинными, растянутыми по времени, но приземляешься мягко и страх проходит. Пойду жену уговаривать попробовать — настоящий адреналин и настроение повышается. Придем сюда еще, позовем друзей».

Посещение новой зоны активности — свободное. А за сохранностью всего оборудования, установленного в парке, следят камеры системы «Безопасный регион».