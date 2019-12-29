Самую длинную тюбинговую трассу Подмосковья откроют 29 декабря

Всесезонную тюбинговую трассу откроют сегодня в городском округе Клин в территориальном управлении Нудольское вблизи деревни Николаевка. Этот проект назвали «Горки Парк». Данная трасса станет самой протяженной в Московской области. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Клин.

Две трассы с автоматическим подъемником — прямая и винтовая — расположились на территории загородного центра «Горизонт». Протяженность трассы — 130 метров от стартовой площадки до «ловушки». Катание по прямой трассе предусмотрено для детей от четырех лет, а по винтовой — с семи. На горке будут работать не менее четырех инструкторов: инструктирующий, выпускающий, оператор и техник.

В сообщении уточняется, что открытие «Горки Парка» состоится в форме большого праздничного шоу. Мероприятие начнется 29 декабря в 12 часов дня и закончится поздним вечером. Гости праздника смогут посетить веревочный городок, поиграть в лазертаг, покататься на тюбингах, провести время на интерактивных площадках и в зимнем кинотеатре, а также посмотреть эстрадные выступления.