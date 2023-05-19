19 мая 2023, 14:22
Новый жилой комплекс «Квартал Строгино» построят в Красногорске
Группа «Самолет» объявила о старте продаж нового ЖК «Квартал Строгино». Жилой комплекс построят в Красногорске на территории 20,7 гектара.
В рамках четырех этапов строительства в Красногорске появится современный жилой квартал с благоустроенной территорией, общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
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Все квартиры в проекте будут сдаваться с чистовой отделкой. Две первые очереди строительства планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.
Помимо жилых домов, для жильцов будет создано около 700 машиномест в подземном паркинге и на площадках временного хранения автомобилей. На первых этажах зданий разместят кафе, салоны красоты и магазины.
В микрорайоне появятся детские сады, школа и поликлиника.
Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.
Красногорск
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