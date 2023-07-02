Подмосковье 02 июля 2023, 13:07 Новый завод «Цементум» в Воскресенске будет производить до миллиона тонн товара в год

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В Воскресенске состоялось торжественное открытие завода «Цементум». На предприятии планируют производить до миллион тонн цемента ежегодно.

Перезапуск промышленного гиганта в качестве завода «Цементум» — это большое событие, как для городского округа, так и для цементной отрасли страны.

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Второе рождение Цементный завод переживает в год своего 110-летия. На предприятии прошла комплексная модернизация. Особое внимание уделили вопросам экологической безопасности. В частности, построили крытый клинкерный склад и разработали систему замкнутого водооборота в цехе помола цемента.

Не растерять производственные мощности в период остановки предприятия стало возможным благодаря коллективу завода. В годы консервации команда из 50 человек продолжала работать.

Благодаря открытию «Цементума» в Воскресенске появилось 360 рабочих мест. Дополнительные вакансии будут после запуска нового завода по производству сухих строительных смесей. Его построили с нуля на базе промышленной площадки завода с расчетной мощностью более 100 тысяч тонн продукции в год.

К концу июля предприятие планирует выйти на максимальный уровень выпуска.

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