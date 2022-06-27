Новый завод термокерамики в Кашире создаст свыше 100 рабочих мест

Предприятие позволит обеспечить импортозамещение в строительной отрасли. Его планируют построить в течение двух лет.

Ячеистую термокерамику, которую будут производить на новом заводе «Кератех» в Кашире, используют в строительстве. Сейчас он ввозится в Россию из зарубежных стран, что делает материал дорогим. Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что первоначальные мощности предприятия позволят выпускать до 100 тысяч кубометров продукции ежегодно.

«Инвестиции в проект компании „Кератех“ оцениваются в четыре миллиарда рублей. Плановый срок реализации проекта — два года. На первом этапе планируется создать более 100 рабочих мест для жителей Каширы и ближайших муниципалитетов», — отметила Зиновьева.

Завод займет площадь девять гектаров и расположится на территории ОЭЗ «Кашира». Позднее территорию предприятия увеличится до 17 гектаров. Как подчеркнул генеральный директор «Кератех» Александр Никишин, у нового завода большие перспективы, ведь конкурентов в этой области пока нет.

«Новый материал по своим свойствам полностью заменяет собой газоблок, любой утеплитель, минеральную вату и даже кирпич для полноценного строительства. Высокие эксплуатационные характеристики термокерамики позволят увеличить скорость строительных работ и энергоэффективность объекта», — сказал Никишин.

Ожидается, что объект привлечет дополнительные инвестиции в размере около четырех миллиардов рублей, а также создаст новые рабочие места для местных жителей.