Новый завод по производству масок открыли в Луховицах. У него уже есть крупный заказчик

В подмосковных Луховицах запустили предприятие для производства медицинских масок. В мае его оснастили современным оборудованием. В июне здесь выпустили уже пробную партию. Изделия тщательно стерилизуют газовой смесью.

Завод «Медицинские маски» провел полноценное тестирование и лицензирование товара. Особое внимание уделили обработке продукции этиленоксидом и двуокисью углерода. За эту работу отвечает компания «Газстерил».

Средства для защиты будут поставлять не только организациям Подмосковья. Завод получил крупный заказ. Об этом рассказал генеральный директор фирмы «Газстерил» Денис Мишин.

На предприятии будут производить 600 тысяч масок в месяц. На эту продукцию уже имеется заказчик и в лице Минздрава Татарстана Денис Мишин.

Производство торжественно открыли 7 июля. На церемонии был глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, который подчеркнул, что рад созданию важного промышленного объекта.

Средняя заработная плата на предприятии составляет 45 тысяч рублей. Инвестиции в объект — 75 миллионов рублей. При этом до конца года собственник планирует вложить еще 40 миллионов Владимир Барсуков.

Здесь выпускают четырехслойные маски двух типов — 95% и 99% защиты. На предприятии уже трудятся более 50 человек, отметил учредитель компании «Медицинские изделия» Ленар Галимов.

По словам главы округа, новое предприятие принесет не только общественную, но и серьезную экономическую пользу региону и Луховицам.

Многие же подмосковные предприятия изменили свой формат во время пандемии. Многие компании стали выпускать актуальные товары: маски и антисептики. Это позволило сохранить рабочие места.