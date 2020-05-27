Предприятия Подмосковья сохранили рабочие места за счет производства антисептиков и масок

Подмосковные предприятия меняют формат производства на время пандемии. Многие компании стали выпускать актуальные на сегодня товары: маски и антисептики. Это позволило организациям сохранить рабочие места.

В Химках фирма ООО «Автохимпроект», занимающаяся автохимией, стала производить антисептики. Первые партии уже отправили в больницы округа.

А дезинфицирующие средства этой компании можно использовать для обработки такси, каршеринга и личного автотранспорта.

Также антисептики стали производить в Волоколамске, на предприятии «Кэн-Пак Завод Упаковки». После окончания пандемии компания вернется к производству алюминиевой тары. К ноябрю там планируют установить вторую линию.

Многие предприятия стали шить маски. В Богородском округе сразу несколько таких организаций. На производстве ООО «Флексмет» до пандемии шили сумки-шопперы, изготавливали хозяйственные тележки, термосумки для торговых сетей.

Даже дизайнеры переключились на маски. Бренд Valen-ki, занимающийся изготовлением дизайнерской обуви из шерсти, в период пандемии стал производить средства индивидуальной защиты.

«Многие предприятия Московской области перепрофилируются: начинают производство средств индивидуальной защиты. Производителям масок мы компенсируем 80% от стоимости оборудования. До 50% предусмотрена компенсация затрат на оборудование для всех остальных. Заявки подаются в электронном виде на региональном портале государственных услуг», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Новый формат работы позволяет предприятиям сохранять рабочие места и заработные платы. В некоторых организациях даже создают новые рабочие места. Например, компания «Нетканые материалы» приняла на работу порядка 500 человек, которые ранее потеряли работу из-за коронавируса.

Еще на девяти предприятиях региона, занимающихся изготовлением масок, появилось 168 вакансий.