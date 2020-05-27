Предприятия Подмосковья сохранили рабочие места за счет производства антисептиков и масок
В Химках фирма ООО «Автохимпроект», занимающаяся автохимией, стала производить антисептики. Первые партии уже отправили в больницы округа.
А дезинфицирующие средства этой компании можно использовать для обработки такси, каршеринга и личного автотранспорта.
Также антисептики стали производить в Волоколамске, на предприятии «Кэн-Пак Завод Упаковки». После окончания пандемии компания вернется к производству алюминиевой тары. К ноябрю там планируют установить вторую линию.
Многие предприятия стали шить маски. В Богородском округе сразу несколько таких организаций. На производстве ООО «Флексмет» до пандемии шили сумки-шопперы, изготавливали хозяйственные тележки, термосумки для торговых сетей.
Даже дизайнеры переключились на маски. Бренд Valen-ki, занимающийся изготовлением дизайнерской обуви из шерсти, в период пандемии стал производить средства индивидуальной защиты.
«Многие предприятия Московской области перепрофилируются: начинают производство средств индивидуальной защиты. Производителям масок мы компенсируем 80% от стоимости оборудования. До 50% предусмотрена компенсация затрат на оборудование для всех остальных. Заявки подаются в электронном виде на региональном портале государственных услуг», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.
Новый формат работы позволяет предприятиям сохранять рабочие места и заработные платы. В некоторых организациях даже создают новые рабочие места. Например, компания «Нетканые материалы» приняла на работу порядка 500 человек, которые ранее потеряли работу из-за коронавируса.
Еще на девяти предприятиях региона, занимающихся изготовлением масок, появилось 168 вакансий.