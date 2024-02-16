Подмосковье 16 февраля 2024, 15:25 Новый завод по программе «Земля за 1 рубль» построили в Подмосковье Unsplash

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Новое производство газобетонных блоков запустят в Рузе в ближайшее время. Индивидуальный предприниматель Машков Л. А., завершивший строительство объекта, получил участок в рамках программы «Земля за 1 рубль». Запуск завода позволит создать дополнительные рабочие места в городском округе.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что вложения в реализацию проекта составили 20 миллионов рублей.

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«Новый завод „М-Блок“, где создадут около 20 новых рабочих мест, появился на участке площадью 1 га, предоставленном по льготной программе для импортозамещающих предприятий», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что запуск производства запланирован на второй квартал текущего года. На заводе будут производить стеновые и перегородочные блоки разных марок, а также остальные изделия из газобетона. Планируется, что объем выпускаемой продукции составит до 1,5 тысячи кубических метров в месяц.

Новое предприятие стало вторым из объектов, построенных на участках, полученных в рамках программы «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей, работающих на территории региона. Благодаря участию прокуратуры в прошлом году удалось погасить долги перед сотрудниками по заработной плате на сумму в два миллиарда рублей.

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