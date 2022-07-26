Завод оборудования для очистки воды в Солнечногорске создаст 200 рабочих мест

В Солнечногорске появится порядка 200 рабочих мест. Там построят завод по производству водоочистного оборудования, где откроются новые вакансии. Кроме того, на готовую технику предприятия можно будет посмотреть в демонстрационной части комплекса.

На территории нового объекта появятся лаборатории, в которых будут проводиться не только испытания оборудования, но и анализы проб воды. Кроме того, в здании появятся цеха заготовки, сварки, сборки и упаковки водоочистного оборудования.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство здания общей площадью порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступит ООО «НПО „Экосистема“».

Объем инвестиций составил один миллиард рублей. Строительство здания собираются закончить к осени текущего года. Компания работает на рынке уже больше 10 лет. Очистные сооружения используются более чем в 30 регионах России, а также в Белоруссии и Казахстане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большой завод по водоочистке в Подмосковье станет одним из инвестиционных предприятий с Индией, Китаем и Турцией.