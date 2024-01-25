Подмосковье 25 января 2024, 15:52 Новый зал для репетиций Московского губернского колледжа искусств открыли в Химках Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Торжественное открытие спортивно-репетиционного зала Московского губернского колледжа искусств состоялось в Химках. Об этом рассказали в Минстрое Подмосковья.

Зал с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств построили по государственной программе Подмосковья за счет средств бюджета. В составе нового корпуса спортивное и репетиционное пространства, помещение для силовых тренировок и удобный переход в основное здание.

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Новый корпус необходим студентам не только для обязательных спортивных занятий, но и для репетиций при подготовке к мероприятиям и конкурсам.

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