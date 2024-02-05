Подмосковье 05 февраля 2024, 20:32 Новый ВЗУ в селе Мочилы под Серебряными Прудами ввели в эксплуатацию Источник фото: Ирина Матвеева

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Новый водозаборный узел ввели в эксплуатацию в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды. Теперь питьевая вода пойдет в дома 826 селян.

В церемонии открытия нового водозаборного узла со станцией обезжелезивания приняли участие заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов, глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин, генеральный директор ООО «ЭкоСтройИнвест» Павел Банит, директор МУП «РСО городского округа Серебряные Пруды» Сергей Устинов, а также жители Мочил, которые попробовали воду прямо из скважины.

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«Вода по железу превышала все допустимые нормы более чем в три раза, по мутности — в два раза. Поэтому было принято решение сделать на территории села Мочилы новый заборный узел. Это решение поддержало правительство Московской области, в частности Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И нам удалось войти в программу „Чистая вода“», — рассказал глава округа Олег Павлихин.

Водозаборный узел включает в себя две новые артезианские скважины, где одну планируется сделать основной, а вторую резервной. Также построили станцию очистки воды, которая управляется автоматически и водонапорную башню для того, чтобы снизить нагрузку на систему, а также набрать воду в случае пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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