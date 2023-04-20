Важное 20 апреля 2023, 15:06 Андрей Воробьев: 60-летний стадион в Чехове получит вторую жизнь и станет современным Губернатор Воробьев: стадион «Гидросталь» в Чехове обновят к сентябрю

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Знаковый спортивный стадион «Гидросталь» в Чехове масштабно преобразится уже к сентябрю. Сейчас он на реконструкции — скоро обновят покрытие футбольного поля, улучшат зоны баскетбола, гимнастики, волейбола, бега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что стадион станет всесезонным благодаря подогреву.

История «Гидростали» началась в далеком 1963 году. За 60 лет здесь провели тысячи соревнований и тренировок по футболу, боксу, баскетболу, гандболу, художественной гимнастике, легкой атлетике.

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«В этом году стадиону „Гидросталь“ в Чехове исполняется 60 лет. С января мы капитально его ремонтируем. Это одно из любимейших мест жителей — зимой здесь катаются на коньках, летом играют в пляжный волейбол, в теннис и футбол», — отметил Воробьев.

По его словам, благодаря ремонту «Гидросталь» станет первым в городском округе стадионом с подогреваемым полем.

Это традиционное место, центр города. К сентябрю успеем открыть. Постараемся сделать так, чтобы поле было задействовано и в зимнее время, подогрев здесь будет. Андрей Воробьев

Воробьев подчеркнул, что это важный для всего городского округа проект. Благодаря капитальному ремонту здесь обновят все спортивные площадки, освещение, беговые дорожки, хоккейную коробку.

Появятся парковки и новые трибуны для 1,2 тысячи зрителей. На стадионе установят экраны для трансляции тренировок, а на самом футбольном поле заменят искусственное покрытие.

Что еще изменится?

Стадион обновят в едином стиле. Для комфорта посетителей обустроят зону ожидания, раздевалки.

Тренер по легкой атлетике в спортивной школе «Витязь» Александр Пятаев добавил, что новая дорожка для легкой атлетики даст дополнительные возможности бегунам.

«Мы сможем здесь проводить соревнования областного уровня. Не надо забывать и об „Активном долголетии“, представителям которого также нужны дорожки, чтобы заниматься скандинавской ходьбой», — отметил он.

Вместе с тем рядом со стадионом вскоре могут высадить клены или липовую аллею по инициативе Андрея Воробьева. Жители пожаловались ему на старые тополя, которые для многих стали сильным аллергеном. Также они оставляли много пуха и почек, а корни деревьев начинали портить беговые дорожки.

Еще одна просьба была связана с обустройством двух площадок для пляжного волейбола. Сейчас в проекте одна. Губернатор пообещал проработать этот вопрос.

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