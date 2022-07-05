Новый ветеринарный пункт открылся в поселке Вербилки

Проводить консультации, делать чипирование, лечить и вакцинировать домашних животных начали в подмосковном поселке Вербилки (Талдомский округ). Общими усилиями здесь открылся новый ветеринарный кабинет.

По статистике, более 70% населения Вербилок держит домашних животных, и это не только кошки и собаки, но также домашний скот. Лечить их раньше приходилось в соседних Талдоме и Дмитрове, ведь в поселке не было своего ветеринарного кабинета. Благодаря совместным усилиям администрации и Совета депутатов Талдомского городского округа, а также ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» сегодня эта проблема решена.

«Теперь, если питомцу потребуется экстренная помощь, хозяева смогут обратиться в местный ветеринарный кабинет. Если необходимо, специалиста можно вызвать и на дом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Для размещения ветпункта было отремонтировано два помещения. Здесь уже работают специалисты, которые могут оказывать помощь животным, а также делать прививки, проводить другие процедуры. Если потребуется более сложное обследование с использованием аппаратов рентгена или УЗИ, пациентов направят в Талдомскую ветеринарную станцию или к профильным врачам «Территориального ветеринарного управления № 2».

Местные жители уже оценили удобство нового ветеринарного кабинета. Первой на прием пришла собачка по кличке Боня со своей хозяйкой Катей Левченко.

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