Ветеринар Юферева рассказала, как помочь питомцам пережить жаркую погоду

Ветеринар Наталья Юферева объяснила, как можно помочь домашним питомцам справиться с аномальной жарой, которая пришла в российскую столицу. По ее словам, в особом уходе нуждаются, прежде всего, брахицефальные породы собак. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«В зоне риска в аномальную жару находятся брахицефалы. Все собачки с особым прикусом, например доги и мопсы. Строение их носа и глотки предусматривает то, что поступающий воздух проходит через очень короткий носовой ход. А при дальнейшем поступлении в дыхательные пути он не охлаждается. Такие собаки подвержены перегреву и поражению головного мозга. Также я рекомендую особое внимание уделять собачкам в возрасте», — добавила ветеринар.

Юферева посоветовала спасать животных с помощью вечерних прогулок и кондиционера. Также можно класть животным на голову мокрые тряпочки.

При этом эксперт не рекомендует выходить с животными на прогулку в дневное время суток. По ее словам, если такая прогулка все же случается по большой нужде питомца, то его следует держать в тени.

Что касается котов, то им тепловой удар не грозит, поскольку они любят жару и переносят ее достаточно хорошо.

«Даже экзоты и британские кошки переносят жару значительно легче, чем собаки. Хозяевам не стоит сильно за них переживать. Проблемы могут возникнуть только у животных с болезнями сердечно-сосудистой системы», — рассказала Юферева.

При малейших изменениях дыхания или активности питомца хозяин должен показать его специалисту, заключила ветеринар.