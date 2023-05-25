Подмосковье 25 мая 2023, 15:23 Новый туристический маршрут представят 3 июня в Солнечногорске

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Музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока присоединится к международной акции «Ночь географии», учрежденной Русским географическим обществом. В рамках этого события в усадьбе Шахматово откроют новый туристический маршрут.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что презентация нового маршрута «Вдоль Малинового ручья» состоится 3 июня в усадьбе Шахматово. Гости смогут узнать историю эко-тропы и самостоятельно прогуляться по ней.

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Начало мероприятия в 17:00. Предварительная запись по телефону: 8 (965) 252-83-94.

Международная акция «Ночь географии» — это комплекс мероприятий, популяризирующих природное и этнографическое наследие страны и внутренний туризм.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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