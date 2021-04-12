Новый цикл проекта «Урок цифры» стартовал в подмосковных школах

В школах Подмосковья стартовал новый цикл проекта «Урок цифры», на этот раз уроки будут посвящены теме «Цифровое производство». Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Уроки проходят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В апреле в мероприятиях проекта примут участие свыше 430 тысяч обучающихся 1-11-х классов, более 15 тысяч педагогов из 1,2 тысячи образовательных организаций региона, уточнила министр.

По словам Каклюгиной, школьники узнают, как устроено современное производство, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

«Мы традиционно участвуем в проекте „Урок цифры“. Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что интересно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы и преподносится в игровом формате», — добавила Ирина Каклюгина.

Как сообщил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар, на сегодняшний день в регионе работает порядка трех тысяч предприятий в сфере IТ.

«С появлением новых систем, сервисов и приложений спрос на кадры в высокотехнологичных компаниях будет только расти. Уже сейчас подмосковные школьники могут попробовать себя в этом направлении и принять участие в „Уроке цифры“ по теме „Цифровое производство“», — отметил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», уточнил министр.

На «Уроках цифры» школьники развивают цифровые компетенции. Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школ.